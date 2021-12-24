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Стали известны подробности ЧП на самолете Саратов - Москва

16:23
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Начато расследование инцидента

Представитель авиакомпании S7 рассказал о нештатной ситуации на борту самолета Boeing 737 Саратов-Москва в пятницу.
Названа предварительная причина инцидента с самолетом в "Шереметьево"

"Двадцать четвертого декабря через 30 минут после взлета экипаж рейса S7 1236 Саратов - Москва сообщил о разгерметизации на борту и принял решение снизиться на рекомендованную высоту 3000 метров", - приводит сообщение РИА "Новости".

Уточняется, что в 15:08 по московскому времени самолет благополучно произвел посадку в "Домодедово". На борту находилось 102 пассажира и шесть членов экипажа.

Начато расследование инцидента.

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