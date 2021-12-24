Посетившая Крым актриса Шитикова попала под санкции Украины

Артистке запретили въезд в страну на три года

Российскую актрису Алису Шитикову не пустили на Украину. Местные пограничники выяснили, что ранее она посещала Крым. Официальный Киев считает эту территорию оккупированной Россией.

Теперь артистке запретили въезд на Украину сроком на три года. Предварительно, осенью 2017 года она посетила полуостров ради съемок сериала "Улетный экипаж".

Как сообщили в государственной пограничной службе страны, ранее она прилетела в киевский аэропорт "Борисполь" рейсом из Абу-Даби. Там ее и остановили украинские пограничники.

Ранее сообщалось, что пограничники запретили въезд певице Глюкозе. Под санкции попадали и другие российские артисты. Многие из них подавали в суд, но тщетно.

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