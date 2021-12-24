ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посетившая Крым актриса Шитикова попала под санкции Украины

17:28
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Артистке запретили въезд в страну на три года

Российскую актрису Алису Шитикову не пустили на Украину. Местные пограничники выяснили, что ранее она посещала Крым. Официальный Киев считает эту территорию оккупированной Россией.

Теперь артистке запретили въезд на Украину сроком на три года. Предварительно, осенью 2017 года она посетила полуостров ради съемок сериала "Улетный экипаж".

Как сообщили в государственной пограничной службе страны, ранее она прилетела в киевский аэропорт "Борисполь" рейсом из Абу-Даби. Там ее и остановили украинские пограничники.

Ранее сообщалось, что пограничники запретили въезд певице Глюкозе. Под санкции попадали и другие российские артисты. Многие из них подавали в суд, но тщетно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Погранслужба Украины
Погранслужба Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.