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В Подмосковье можно будет заказать автобус на остановку

17:06
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Летом запустят пилотный проект

В Подмосковье запустят пилотный проект "Нам по пути", рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Блогер прокатился на авто по торговому центру в Подмосковье (видео)

"Мы рассчитываем, что запуск будет к лету", - приводит ее слова "Интерфакс".

По задумке авторов проекта, жители Подмосковья смогут с помощью специального приложения вызывать автобус на нужную остановку. Перевозчик будет подавать автобусы в указанные точки по запросам.

Что касается конкретных муниципалитетов, где будет работать пилот, называются городские округа Мытищи, Люберцы, Ленинский и Долгопрудный.

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