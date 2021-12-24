В Подмосковье можно будет заказать автобус на остановку

Летом запустят пилотный проект
В Подмосковье запустят пилотный проект "Нам по пути", рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
"Мы рассчитываем, что запуск будет к лету", - приводит ее слова "Интерфакс".
По задумке авторов проекта, жители Подмосковья смогут с помощью специального приложения вызывать автобус на нужную остановку. Перевозчик будет подавать автобусы в указанные точки по запросам.
Что касается конкретных муниципалитетов, где будет работать пилот, называются городские округа Мытищи, Люберцы, Ленинский и Долгопрудный.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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