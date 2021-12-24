Уровень коллективного иммунитета в России превысил 60%

Но этот показатель все еще ниже необходимого для победы над пандемией

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация от коронавируса первым компонентом в стране проведена 77 876 905 раз, передает РИА "Новости".

"Вакцинация полного цикла - 73 106 249 раз", - уточнила заместитель председателя правительства.

Она добавила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%.

Прежде власти подчеркивали, что в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80%, чтобы справиться с пандемией.

"Сделайте подарок себе и близким на Новый год: подарите иммунитет от болезни, это бесплатно и безопасно", - привала Голикова.

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