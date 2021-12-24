ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уровень коллективного иммунитета в России превысил 60%

17:28
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Но этот показатель все еще ниже необходимого для победы над пандемией

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация от коронавируса первым компонентом в стране проведена 77 876 905 раз, передает РИА "Новости".
Опубликована инструкция к новому лекарству от коронавируса "Мир-19"

"Вакцинация полного цикла - 73 106 249 раз", - уточнила заместитель председателя правительства.

Она добавила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%.

Прежде власти подчеркивали, что в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80%, чтобы справиться с пандемией.

"Сделайте подарок себе и близким на Новый год: подарите иммунитет от болезни, это бесплатно и безопасно", - привала Голикова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.