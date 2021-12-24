Путин высказался о проблемах с "Северным потоком - 2"

"Сами себе подрезают сук, на котором сидят", отметил глава государства

Президент России Владимир Путин заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу, что дополнительное поступление газа на рынок понизило бы цену на топливо, так что европейским странам глупо препятствовать запуску "Северного потока - 2".

"А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня - это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно", - заметил глава государства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что в Европе "сами себе подрезают сук, на котором сидят".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы продолжить процесс сертификации, оператору трубопровода Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

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