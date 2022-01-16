Озарённые и непокорённые: возможно ли возвращение иллюминатов

Или они уже вернулись?

Жизнь на планете с каждым днем всё страннее Мир балансирует на пороге глобальных изменений, которые затронут каждого без исключения и проявляется это в растущем числе конфликтов, сотрясающих планету в последние десятилетия, начиная цветными революциями и войнами и заканчивая BLM и новой этикой.

А ещё в возвращении на мировую арену сил, давно, казалось бы, позабытых. На неделе Мальтийский орден заявил, что озабочен ситуацией в Казахстане и на границе Белоруссии и Польши. Для понимания: Мальтийский орден - это старейший на планете рыцарский религиозный орден. Его полное название - Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты. Ему почти тысяча лет и сейчас Орден прекрасно себя чувствует, имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы. Да и суверенитет его признается целым рядом государств.

И тем не менее для миллионов Мальтийский орден - это одно из тайных сообществ, история которых уходит в глубь веков. А мнение об их желании властвовать над миром прочно укоренилось в городском фольклоре и в среде конспирологов. Ну вот, например, во Франции в эти дни одна из самых обсуждаемых тем - президент Макрон, он иллюминат или нет?

Иллюминаты - это тоже орден, тайный, который, как считается, прекратил своё существование уже много лет назад. Но далеко не все с этим согласны. Напротив, крайне популярна версия. что орден лишь набирает силу и пополняет ряды далеко не рядовыми землянами.

Кому, а главное, что премьер-министр Квебека хотел показать загадочным жестом неизвестно. Одни расценили его как перевернутый "окей", адресованный помощникам Франсуа Лего. Другие капнули глубже и выяснили – знак символизирует число зверя 666 и часто используется представителями тайных сообществ. Откуда руки растут - тоже вполне объяснимо: Квебек – франкоговорящая канадская провинция, а значит тренды задаёт Пятая республика.

О своей победе на президентских выборах 2017 года Эммануэль Макрон заявил эффектно. Ночной Париж, Лувр и руки, гордо раскинутые в сторону. Циркуль и наугольник – одни из главных символов масонов. Эмблема постижения символических уроков. С помощь наугольника вольные каменщики фигурально ограничивали свои действия. Циркулем очерчивали и удерживали всё человечество в своей власти. Власти, которую по статусу сегодня имеет в том числе и французский президент, позиционирующий себя как новый лидер всей Европы. В общем, многие всё и сразу поняли - масон! Но с выводами поспешили.

Макрон с членами международного Олимпийского комитета, может и хотел показать Эйфелеву башню на языке жестов. Получилась усеченная пирамида. Та самая, со всевидящим оком – главный символ иллюминатов. Куда более опасного тайного общества, нежели масоны. Оно по праву считается, одним из самых закрытых и появилось в 1776 году в Баварии. Иллюминаты, были крайне малочисленны, но при этом их влияние, было практически безграничным.

Один из программных документов – "Новый Завет Сатаны". Его, якобы, нашли в 1875 году на трупе курьера, убитого молнией. Содержание в кратком пересказе – "разделяй и властвуй, играя на человеческих пороках". Сейчас бы это назвали "грязными политтехнологиями", сообщает "ТВ Центр".

США изначально позиционировались как библейский "Сияющий град на холме". Чем не "Новый Иерусалим", который мечтали построить Баварские иллюминаты для совершенствования человечества. Понятно, под их, непосредственным руководством.

Официально иллюминаты просуществовали недолго. Их запретили Баварские курфюрсты и осудила Католическая церковь. Многие, правда, считают, что члены сообщества просто перекочевали в ряды масоны отношение, к которым намного лояльнее и уже под их маской реализуют свои коварные планы. Так, что путаница – лишь попытка сбить всех с толку. "Масонство, в общем-то создавалось и успешно развивалось длительный период времени и 17, и 18 и 19 века и в общем-то в 20 веке тоже элементы масонства присутствовали. Поэтому, в принципе, нет сомнений, что орден дожил и до наших дней и ряд ключевых целей, которые преследовал орден еще в момент создания сохраняются в настоящее время", - полагает профессор Игорь Филькевич – профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО.

Только вот цели эти совсем безобидные. Особенно по сравнению с целями иллюминатов. Для тех революции и мировые войны – лишь инструмент. Выступающие за очищение христианства, озарённые, по сути настаивают на его уничтожении. Отсюда, как считают многие "прогрессивная новая этика", вроде венчания однополых пар и священников трансгендеров. Это разрушает устои самой христианской цивилизации.

Ставку всегда делали на власть имущих. Не обошло это стороной и Россию. С тайными сообществами связывают Петра Первого. По одной из версий государя вообще подменили во время зарубежной поездки. Павел Первый был магистром мальтийского ордена. А на бюсте его сына Александра Первого в Гатчинском дворце красуется всевидящее око.

В наши дни в опасных связях обвиняют не только французского президента и премьер-министра Квебека, но и бывшего канцлера Германии. Конспирологам не даёт покоя её фирменный жест Ангелы Меркель. Прилетело и Бараку Обам за то, что во время президентской гонки, готовясь к дебатам, вдохновлялся песнями Jay-Z и Бейонсе, которых называют королем и королевой Иллюминатов. Имя их дочери Блу Айви некоторые расшифровали как аббревиатуру - "Рождена, чтобы служить злу, самая юная из иллюминатов", а если прочитать справа налево и вовсе получается – латинское "дочь Люцифера". Вдобавок родители со сцены часто демонстрируют тот самый треугольник, объясняя это тем, что он - символ их лейбла. Среди участников тайных сообществ называют также Леди Гагу, Рианну и каждую вторую более–менее значимую голливудскую звезду. Не отстают и наши селебрити.

В общем, чем эпатажное, тем таинственнее. И не важно кто ты масон, иллюминат, сатанист или просто рэпер Моргенштерн. С одним лишь "но". Эти люди, действительно, оказывают колоссальное влияние на миллионы поклонников. А, значит, чисто гипотетически могут быть отличным инструментом в чьих-то могущественных руках, говорит профессор МГИМО Филькевич.

Многие наши звёзды, особенно которые на сцене представлены, они достаточно активно себя пропагандируют и даже заявляют о том, что присутствуют. Хотя, само по себе масонство предполагает определённую скрытость и заявления такие яркие они свидетельствуют о том, что эти люди чисто для популяризации своей личности, не задумываясь о том, себя относят к этому, но не являются тем, о чём они заявляют.

Но вот масоны, к слову, от таких порочащих связей открещиваются. Они, мол, мирные люди, любящие читать, философствовать и выступают исключительно за совершенствование мира, но прежде всего себя, в отличии от коварных иллюминатов - ордена, мечтающего построить свой Новый Иерусалим. И если хоть на минуты представить, что это действительно так, то французский президент Макрон покажется не самым плохим вариантом.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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