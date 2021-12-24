Высокомерная некомпетентность: почему миру стоит опасаться лидерства США

Америка далека не только от возвращения величия, но даже от возвращения стабильности

Американцы на неделе продолжали радовать. Офис торгового представителя США обвинил Россию в нарушении правил ВТО из-за ограничения импорта сельскохозяйственной продукции и политики импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

Они обвиняют Россию в том, что она не сломалась под санкциями, а посмела развивать свое сельское хозяйство и производство, да еще и ввела в ответ импортозамещение, которое, судя по тону торгпреда США, прекрасно работает. В общем, где-то один Барак Обама смахнул скупую слезу обрывками изоленты. Которая порвалась на России.

Но американцы вообще плохо умеют учиться на своих ошибках. Просто потому, что Штаты, уверены в Вашингтоне, их не делают приблизительно никогда. А если и делают, то умеют их забывать или обращать себе на пользу. В итоге мы имеем на неделе заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Цитата - "без лидерства США мир может погрузиться в хаос".

Пока госсекретарь США разрабатывает план по возвращению Америке утраченного лидерства и надеется, что совсем скоро мир вновь станет однополярным, вашингтонские социологи с прискорбием сообщают, что в превосходство США уже почти не верят даже сами американцы.

Катастрофичность ситуации подтверждает тот факт, что даже в ЦРУ готовятся внести Америку в категорию стран особого внимания.

"Последние четыре года я являюсь членом специальной рабочей группы ЦРУ, задача которой - установить, где вне США с большой вероятностью может начаться гражданская война. И удивительное в том, что именно США уже довольно близко подошли к категории "Риск гражданской войны высокий". Мы уже не считаемся самой долгоживущей демократией в мире - ее не стало в январе 2021 года", - заявила Барбара Уолтер, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего.

6 января 2021 года самая великая страна в мире вдруг оказалась в одном ряду с Украиной, Грузией, Арменией, Венесуэлой, Белоруссией и многими другими странами, в которых уже провели или только готовили цветные революции. В тот день сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, потому что хотели сорвать утверждение итогов президентских выборов - которые, по их мнению, были сфабрикованы.

Тогда 43-й президент США Джордж Буш-младший даже заявил, что теперь Америку можно называть исключительно банановой республикой. В общем, оказалось, что Вашингтон приветствует демократию и готов поддерживать цветные революции где угодно, но не в США. Поэтому всех революционеров решили поймать и наказать, причем не формально.

11 месяцев ФБР ведет охоту на участников штурма - и с гордостью докладывает об этом на специальной странице: 700 человек уже арестованы и некоторые даже приговорены к тюремному заключению в среднем на три года. До сих пор не амнистирован и Трамп - ему все еще запрещено заводить аккаунты в социальных сетях, ну а всем остальным американцам до сих пор запрещено публично сомневаться в итогах выборов 2020 года. Рассуждения на тему фальсификации моментально удаляются из интернета. Более того, в Америке теперь даже увольняют с работы по партийному признаку.

"Концлагерь - это, может быть, громко, но свободы слова точно нет в США. Маккартизм - это был детский сад, сейчас это гораздо хуже, потому что масштаб. Это гонения на полстраны. Как минимум 75 миллионов взрослых людей, которые поддерживают Трампа", - отметил Джон Вароли, политический аналитик из США.

Отставные генералы на этой неделе опубликовали открытое письмо с призывом уже сейчас начинать подготовку к выборам 2024 года, чтобы заранее исключить даже попытки совершения госпереворота. А все потому, что расколото не просто общество, а даже военное сообщество. И есть вероятность, что на следующих выборах армия откажется встать на сторону Джо Байдена.

"Они поняли, что надо установить диктатуру, чтобы был страх в обществе. Не дай бог вы чуть-чуть отклонитесь от нашей идеологии - мы вас раздавим, мы вас уничтожим", - продолжил Вароли.

Впрочем, в этом году гонения на себе ощутили не только республиканцы, но и даже беспартийные - в первую очередь белые мужчины.

"Одна из крупнейших инвестиционных фирм объявила, что будет проводить жесткую расовую дискриминацию в вопросе принятия на работу. Не потому что белые мужчины, претендующие на место, не имеют достаточной квалификации. Нет! Просто потому что они белые и они мужчины", - рассказал Такер Карлсон, ведущий Fox News.

Зато темнокожим теперь можно все - например, грабить магазины даже днем, белые в этот момент предпочтут отвернуться. Еще именно черным можно заставлять белых полицейских падать на колени и просить прощения за свою работу. Правопорядок в современной Америке больше не в почете. И это при том, что от беспорядков страдают даже сами демократы, заигравшиеся в псевдо-демократию и выступающие за ограничение прав полицейских.

В общем, теперь в США обворовывают даже действующих политиков - как жить без полицейских на этой неделе на себе ощутили конгрессвумен из Пенсильвании и сенатор из Иллинойса. Под дулом пистолета женщины были вынуждены отдать бандитам кошельки, телефоны и автомобили.

"Я умоляла их не стрелять в моего мужа и меня. Я сказала им брать все, что они хотят. Они сняли с меня все, что у меня было ценным, и я предложила машину, а мой муж отдал им ключи", - говорит Кимберли Лайтфорд, сенатор штата Иллинойс.

Ну а обычные люди уже даже перестали закрывать свои машины - и не потому, что это безопасно, а потому что это такой новый способ сохранить автомобиль от повреждений. Кстати, особо никого не удивляет, что в Америке только за этот год количество краж из автомобилей выросло на 25%, ведь так бедные и безработные пытаются выживать. А это делать с каждым днем в Америке все труднее - в 2021 году инфляция в США установила рекорд за последние 39 лет. Еще именно в этом году Америка достигла самого гигантского госдолга за всю историю - 29 триллионов долларов. Дошло до того, что американцы оказываются перед выбором - купить подарки на Рождество или отложить деньги на бензин. В шоке даже "старик Джо".

"Вы когда-нибудь думали, что будете платить так много за галлон бензина? В некоторых частях Калифорнии люди платят около 4 долларов 50 центов за галлон!", - восклицает Байден.

"Спасибо, что заметил, Джо! Для тебя ничто не пройдет незамеченным! Но его все устраивает. Потому что в его замкнутом мирке все нормально. В два пополудни у него по-прежнему тихий час. Примерно в это же время у него обычно проходит брифинг о новых угрозах национальной безопасности", - ответил президенту Грег Гутфельд, ведущий Fox News.

Между прочим, национальная безопасность - это любимая тема администрации Байдена, именно поэтому, требуя от других разоружаться, сама Америка активно пытается догнать и обогнать сразу и Китай, и Россию. И ежегодно выделяет на оборонный бюджет бешеные деньги - в 2022-ом потратят аж 770 миллиардов долларов. Правда, даже лояльный к Байдену телеканал CNN резюмирует, что пока Вашингтон заметно проигрывает и Пекину, и Москве. Например, США не удалось скрыть, что все последние испытания гиперзвукового оружия провалились. А вроде бы удачно модернизированные танки "Абрамс" оказались непригодны к реальному бою на территории Европы и Азии. Американские военные обозреватели даже пишут, что армию США погубили высокомерие, невежество и некомпетентность.

В то время как Китай может направить гиперзвуковую ракету в другой конец земного шара и поразить цель, американский "прогрессивный" министр обороны приказал на два месяца прекратить деятельность всех вооруженных сил, чтобы выявить и искоренить белых расистов. А еще в США гордятся новыми летными костюмами для беременных летчиц, хотя не могут набрать и обучить 2 тысячи новых пилотов, в которых отчаянно нуждаются ВВС для выполнения хотя бы самых элементарных задач.

И вот эта страна, находящаяся в состоянии развала, еще собирается стать лидером для всего мира. При этом как она будет обращаться со своими союзниками, и уж тем более с противниками, можно предположить уже сейчас, проанализировав историю с Афганистаном, которую большинство американцев считают национальном позором. Потому что Байден приказал своей армии в прямом смысле слова бежать из Кабула.

"Он утратил доверие наших союзников, которые сейчас ведут переговоры без нас, потому что не знают, почему мы делаем то, что делаем. Он утратил доверие американского народа", - считает Никки Хейли, экс-постпред США при ООН.

А главное, Байден не посчитал нужным извиниться ни перед мирными жителями Афганистана, которые тоже пытались улететь из ада, устроенного США, цепляясь голыми руками за американский самолет, ни перед теми семьями, дома которых разбомбили, случайно перепутав с логовом террористов. Всем им Байден всего лишь сказал, что вывод войск США выгоден США. А то, что Америка бросила на растерзание талибам ("Талибан" - запрещенная в России радикальная организация) людей, которые напрямую сотрудничали с Вашингтоном, Байден и вовсе не стал комментировать. Просто дал понять, что у Америки сейчас слишком много проблем, чтобы думать еще и о таких мелочах.

"Мы должны укреплять конкурентоспособность Америки, чтобы отвечать на эти новые вызовы 21 века. Китаю и России очень хотелось бы, чтобы в этом соперничестве Соединенные Штаты еще лет на 10 завязли в Афганистане", - сказал глава Белого дома.

Практически то же самое - то есть ничего - Байден не объяснил и партнерам по НАТО по поводу создания нового военного блока с Британией и Австралией. Не стал американский президент и объясняться с Эмманюэлем Макроном, который так же неожиданно узнал, что теперь Франция не будет строить атомные субмарины для австралийской армии. Не нашлось слов успокоения у Байдена и для Украины, которая наивно рассчитывала на круглосуточную помощь.

"Идея, что Соединенные Штаты собираются в одностороннем порядке использовать силу для противодействия вторжению России на Украину, сейчас не соответствует нашим планам", - заметил Байден.

Кажется, не зря рейтинг 46-го президента США на этой неделе пробил очередное дно. Видимо, американцы окончательно осознали, что Байдену наплевать даже на свой народ и от него не стоит ждать ни возвращения величия Америки, ни даже возвращения банальной стабильности. Главное, чтобы теперь это же поняли и руководители тех государств, которые до сих пор еще верят, что Америка способна стать мировым лидером.

Вера Щирова, Павел Дубов, Екатерина Симанович, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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