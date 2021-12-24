"Спутник Лайт" одобрили в Ливане

Это уже 24-е государство, зарегистрировавшее препарат
Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Ливане, передает "Интерфакс".
Как уточнили в РФПИ, республика стала 24-м зарубежным государством, одобрившим применение препарата.
"Спутник Лайт" - первый компонент двухфазной вакцины от COVID-19 "Спутник V". Исследования в Аргентине подтвердили эффективность "Спутника Лайт" в 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.
"Спутник V" же на сегодняшний день одобрен уже в 71 стране с общим населением более 4 миллиардов человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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