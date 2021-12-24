Компанию Мeta оштрафовали почти на 2 миллиарда рублей

Площадка отказалась удалять запрещенную в России информацию

Мировой суд в Москве оштрафовал Meta Platforms (ранее - Facebook) за систематический отказ удалять незаконную информацию, передает ТАСС.

"Компания Meta Platforms (прежнее название Facebook) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Сумма наказания составила 1 990 984 950 рублей.

Ранее в пятницу суд оштрафовал по той же статье Google на 7,2 миллиарда рублей. Речь идет об оборотных штрафах, которые рассчитываются от выручки компаний в стране за год.

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