За сутки в России выявлено менее 25 тысяч больных коронавирусом

ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию детей

За сутки в России зафиксировано 24 946 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 368 299 человек с COVID-19, умерло 303 250 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 714 больных, всего в столице 2 017 422 инфицированных, скончались 36 349 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вакцинировать от коронавируса всех детей и подростков. По мнению экспертов ВОЗ, вероятность тяжёлого течения заболевания в этих возрастных группах небольшая. Также пока ещё не во всех странах мира достигнут необходимый уровень вакцинации среди групп, подверженных наибольшему риску тяжёлого течения болезни.

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