Московские врачи вылечили ещё 3108 больных COVID-19

Сохраняется положительная динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 108 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 852 320.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса.

К приоритету первого уровня, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, отнесли следующие категории: граждане старше 60 лет, медики, педагог и соцработники, жители городов с населением более миллиона человек.

По данным на 25 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 368 299 пациентам, умерли с начала пандемии 303 250 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 017 422, в мире более 278 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,3 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram