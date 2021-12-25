Число заболевших коронавирусом в мире превысило 279 миллионов

Умерли от осложнений болезни 5,3 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 279 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,3 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 52 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 816 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,7 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 11,9 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 10,3 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Миллиардер Билл Гейтс полагает, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. Основатель компании Microsoft также предупредил о стремительном распространении омикрон-варианта вируса. К новому штамму необходимо относиться серьёзно, так как до сих пор неизвестно, насколько тяжёлые симптомы он вызывает, пояснил бизнесмен.

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