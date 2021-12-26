За сутки в России выявлено менее 24 тысяч заражённых коронавирусом

Зарегистрирован препарат, убивающий вирус

За сутки в России зафиксирован 23 721 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 392 020 человек с COVID-19, умерло 304 218 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 180 больных, всего в столице 2 019 602 инфицированных, скончались 36 420 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19". Согласно инструкции, лекарство на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Препарат эффективен против всех штаммов коронавируса, включая "омикрон", что делает его универсальным.

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