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В Москве вылечились от коронавируса ещё 2763 человека

11:56
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

В столице растёт число свободных коек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 763 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 855 083.

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Роспотребнадзор разработал тест, с помощью которого можно выяснить, заражён человек с коронавирусом штаммом "омикрон" или нет. Новые тест-системы уже проходят лабораторные исследования, после чего при необходимости их зарегистрируют и начнут применять.

По данным на 26 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 392 020 пациентам, умерли с начала пандемии 304 218 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 019 602, в мире более 279 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,3 миллиона человек.

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