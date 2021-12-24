Две партии "Спутника М" запустили в гражданский оборот

Это вакцина от ковида для подростков

Как следует из реестра Росздравнадзора о лекарственных средствах, на данные которого ссылается ТАСС, в гражданский оборот в пятницу были выпущены первые две партии вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М".

Зарегистрирован препарат был 24 ноября. Применяться он будет для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Уточняется, что для полной вакцинации необходимо будет сделать два укола с интервалом в 21 день.

Делать прививки детям будут с добровольного согласия родителей (в возрасте до 15 лет) или с согласия самого несовершеннолетнего (старше 15 лет).

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