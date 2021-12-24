В Томске расследуют двойное убийство в тире

Возбуждено уголовное дело

В Томске следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения тел двух людей в тире. У них обнаружили огнестрельные ранения.

Как пишет региональный портал "РИА Томск", трагедия произошла в стрелковом центре "Полигон-С". Он находится по адресу: проспект Фрунзе, 119/5, строение 1.

Предварительно, один из посетителей выстрелил в инструктора, а после совершил суицид.

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