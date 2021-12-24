ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Составлен рейтинг самых заметных в СМИ компаний

19:38
  • пятница
  • 24 декабря 2021

В тройку попали "Газпром" и "Сбер"

Первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2021 год заняло ОАО "РЖД", следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс".

Нет спроса: компания РЖД отменяет десятки поездов
"Газпром" ожидает "впечатляющих" финансовых итогов года

Отмечено, что СМИ много писали в том числе о запуске линии квантовой коммуникации между Москвой и Петербургом, открытии второго пути на одном из ключевых участков БАМа, работах на Транссибе.

На второй строчке расположился "Сбер". Основные инфоповоды от него - потребительские кредиты в банкоматах, полностью беспилотные автомобили. Третьим идет "Газпром" - "Северный поток - 2", цены на газ, поставки в Молдавию и Венгрию.

Далее в списке - "Роскосмос", ВТБ, "Ростех", "Яндекс", "Росатом", РФПИ, "Ростелеком".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Журналисты
Журналисты
Девушка за ноутбукомуком
Девушка за ноутбукомуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.