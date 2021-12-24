Составлен рейтинг самых заметных в СМИ компаний

В тройку попали "Газпром" и "Сбер"

Первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2021 год заняло ОАО "РЖД", следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс".

Отмечено, что СМИ много писали в том числе о запуске линии квантовой коммуникации между Москвой и Петербургом, открытии второго пути на одном из ключевых участков БАМа, работах на Транссибе.

На второй строчке расположился "Сбер". Основные инфоповоды от него - потребительские кредиты в банкоматах, полностью беспилотные автомобили. Третьим идет "Газпром" - "Северный поток - 2", цены на газ, поставки в Молдавию и Венгрию.

Далее в списке - "Роскосмос", ВТБ, "Ростех", "Яндекс", "Росатом", РФПИ, "Ростелеком".

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