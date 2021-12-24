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Фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом России

19:55
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Первенство проходило в Петербурге

Марк Кондратюк выиграл чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

По сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 284,37 (97,77 + 186,6) балла.

На втором месте оказался Михаил Коляда - 283,7 (94,26 + 189,44) балла. Он был победителем предыдущего национального чемпионата. На третьей позиции - Андрей Мозалев с 278,28 (90,98 + 187,3) балла.

При этом после короткой программы лидировал Евгений Семененко, он в итоге на пьедестал не попал, став четвертым.

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