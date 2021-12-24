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Россия опротестовала ряд решений Японии по теме Курил

20:18
  • пятница
  • 24 декабря 2021

В Москве отрицательно оценили выставку в Токио, которая посвящена островам

В МИД России прокомментировали выставку в Токио по тематике южных Курил и японо-американские учения в районе острова Хоккайдо. Заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства.

Неделю назад в МИД России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен протест из-за открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам "в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии".

Кроме этого, 6 декабря в районе острова Хоккайдо начались японо-американские военно-морские учения. Это также вызвало недовольство в Москве. Маневры рассматриваются в качестве "серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке", указывается на сайте МИД.

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