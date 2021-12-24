В России выросло число погибших в ДТП детей

При этом количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин сообщил, что за 11 месяцев 2021 года количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 5% и составляет 14680.

"Число раненных в ДТП детей сократилось на 5,3%. Вместе с тем зафиксирован рост числа погибших детей на 5,2%, что составило 503 ребенка", - приводит слова Кузина "МВД медиа".

Уточняется, что причина почти 80% ДТП с участием детей - нарушения правил дорожного движения водителями.

Как заметил замначальника управления, подспорьем для изменения ситуации с аварийностью с участием детей стал федеральный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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