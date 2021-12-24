Объявлено об опасности схода лавин в горах Крыма

В регионе при этом продолжает действовать штормовое предупреждение

На субботу и воскресенье объявляется предупреждение о лавиноопасности в горных районах Крыма, передает региональное управление МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 и 26 декабря в Крымских горах лавиноопасно", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Кроме того, в Крыму продолжает действовать объявленное ранее штормовое предупреждение.

Так, ночью и утром 25 декабря будет мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедица. Порывы юго-западного ветра могут достигать 25 метров в секунду.

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