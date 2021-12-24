Состояние избитого фигуриста Соловьева стабилизировалось

Спортсмен вышел на связь в соцсети

Фигурист Дмитрий Соловьев, госпитализированный в больницу после избиения в центре Москвы, сообщил о стабилизации своего состояния. Он написал большой пост в блоге, в котором поблагодарил коллег, СМИ и семью за помощь и поддержку.

"Изначально никто из нас не хотел никакой огласки, но сейчас я понимаю, что это было правильно. Люди должны видеть на примере других как бывает в жизни, как стоит и не стоит себя вести. Любое действие предполагает ответственность", - написал спортсмен в инстаграме.

Соловьев сообщил, что полон решимости победить травму и поскорее выписаться из больницы. Сейчас он выполняет все рекомендации врачей, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Ранее сообщалось, что напавшие на фигуриста мужчины арестованы. Ими оказались студенты. Против них возбудили уголовное дело.

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