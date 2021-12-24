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На Украине предъявили обвинение главе российского Минтранса

21:30
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Из-за авиарейсов в Крым и из Крыма

Офис генпрокурора Украины сообщил о предъявлении обвинения действующему министру транспорта России Виталию Савельеву.
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"Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - приводит сообщение ТАСС.

Преступная схема, по мнению украинских правоохранительных органов, состоит в следующем: с апреля 2014 по ноябрь 2020 годов в Крым и из Крыма было осуществлено более 34 тысяч авиарейсов, а к их организации были причастны Савельев и его зам.

"Было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек", - добавили в прокуратуре.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

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