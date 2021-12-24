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Больше половины украинцев назвали Зеленского олигархом

21:51
  • пятница
  • 24 декабря 2021

89% указали на бывшего президента страны Петра Порошенко

Как показал опрос Центра Разумкова, 55% граждан Украины причисляют президента страны Владимира Зеленского к олигархам.
Зеленский объявил о начале войны с олигархами

Вместе с тем более 90% респондентов назвали олигархами предпринимателей Игоря Коломойского и Рината Ахметова (93,7% и 94,1% соответственно).

Бывшего президента страны Петра Порошенко считают олигархом 89%. 61% указал на экс-главу "Нафтогаза" Юрия Бойко.

Ранее Зеленский подписал закон о предотвращении связанных с влиянием олигархов угроз национальной безопасности. Официально отнесенным к олигархам, в частности, запрещено делать взносы в бюджеты политических партий. Кроме того, государственные служащие должны подавать декларации о контактах с олигархом.

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