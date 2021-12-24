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Шварценеггер купил жилье бездомным ветеранам

22:40
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Покупка обошлась звезде в 250 тысяч долларов

Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния актер Арнольд Шварценеггер выкупил 25 домов для бездомных ветеранов. Об этом он сам сообщил в Instagram.
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"Отпраздновал Рождество пораньше, пожертвовав 25 домов в Лос-Анджелесе бездомным ветеранам Провести немного времени с нашими героями и поприветствовать их в новых домах - это фантастика", - говорится в посте.

Помогла с покупкой актеру организация "Дома для ветеранов", которой Шварценеггер пожертвовал 250 тысяч долларов. В домах есть электричество, система водоснабжения, отопление, кондиционер.

Также Шварценеггер вместе с сыном устроили для ветеранов праздничный шашлык.

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