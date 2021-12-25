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Россияне прилетели в Сирию с рождественскими подарками

11:08
  • суббота
  • 25 декабря 2021

В роли Деда Мороза выступил Николай Валуев

Рождество по григорианскому календарю встречают в Сирии. В храме Дамаска прошло праздничное представление. Местных детей, для которых эта ёлка стала первой с начала войны, ждали поздравления от Деда Мороза, мастер-классы и подарки из России, сообщает "ТВ Центр".
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Дед Мороз в очках и снеговик с черной бородой.  Сирийских детей эти условности не смущают. Для них сегодня настоящий праздник, которого они долго ждали.

Николай Валуев признаётся, что не раз надевал шубу деда Мороза, но сегодня одного его появления было достаточно, чтобы удивить детей. Большой и сильный великан ростом почти с ёлку - это ли не чудо?

Рождество в Сирии отмечают дважды - по григорианскому и юлианскому календарям. С благословения патриархов московского и антиохийского праздник организовали в единственном в сирийской столице храме Русской православной церкви -  священномученика Игнатия Богоносца.

Красавицу-ель, конфеты и игрушки детям привезли гости из России - члены общественной организации "Боевое братство", депутаты Госдумы и представители правительства Москвы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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Жители Сирии празднуют Рождество
Жители Сирии празднуют Рождество
Жители Сирии празднуют Рождество
Жители Сирии празднуют Рождество
Жители Сирии празднуют Рождество
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