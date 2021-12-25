Предновогодний Крым встречает туристов

Праздник пройдёт с соблюдением санитарных норм

В Крыму в преддверии новогодних праздников готовятся встречать туристов со всей России. В эти дни запустят дополнительные рейсы сразу из нескольких регионов. Сказочную атмосферу на полуострове помогла создать сама природа. Пальмы под снежными шапками, водопады в обрамлении льда. А новогодние ёлки в пещерах и даже под водой.

Во время праздничной фотосессии главный объект не ёлка, а заснеженные пальмы. Традиционно яркая набережная притягивает туристов, а обильные осадки стали настоящим предновогодним чудом, хватит даже на снеговика, сообщает "ТВ Центр".

По данным туроператоров, Крым один из самых востребованных курортов на праздники. В январе дополнительные авиарейсы в Симферополь запустят из девяти регионов России. Перемещение на полуострове тоже станет ярким путешествием, здесь даже специальная электричка появилась – новогодняя.

Перчатки, маски и санитайзеры – обязательный и уже привычный атрибут, который скрывается за новогодней мишурой и гирляндами. Дезинфекция, дистанция, заполняемость ресторанов не более 70% и никаких массовых мероприятий. За соблюдением требований проследит специальная комиссия.

Впрочем, отельеры к эпидемиологической безопасности подходят ответственно. В Крыму уже вакцинировано более 80% сотрудников гостиниц.

Зимний Крым – это возможность увидеть самые известные достопримечательности в самом необычном ракурсе. К примеру, стометровый водопад Учан-Су – самый большой полуострове. Сверху уже образовался ледяной каскад, а внизу так называемые ванны молодости, правда вряд ли кто-то решиться в них искупаться.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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