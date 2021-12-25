Глава "Норникеля" сразился в товарищеском матче с Яном Непомнящим

Владимир Потанин показал достойную игру

Необычный состав соперников и неожиданно жёсткая борьба. В Центральном доме шахматиста в Москве прошёл товарищеский матч между Владимиром Потаниным и Яном Непомнящим. Сильнейший гроссмейстер России одержал победу на 38-м ходу и признался, что не ожидал от бизнесмена такого уровня подготовки.

Крепкое рукопожатие и шахматные часы начинают отсчёт. У каждого соперника в запасе полчаса. Первый ход - традиционные Е2-Е4 - делает Владимир Потанин, который играет белыми. Отвечает гроссмейстер Ян Непомнящий, он недавно вернулся из Дубая, где боролся за чемпионский титул. Для товарищеского матча глава "Норникеля" выбрал испанскую партию. И лишь на 38-м ходу, когда до окончания рапида оставалось всего две минуты, признал поражение.

"На самом деле, сыграл очень прилично, очень культурную партию, да? Ну, это без шуток, не то чтобы я там что-то поддавался, ни в коем случае. Это меня приятно удивило в плане качества подготовки и неприятно, что это было сложнее, чем я ожидал", сказал после поединка шахматист.

Не ожидали даже те, кто внимательно следит за деятельностью Владимира Потанина. Оказалось, что предприниматель, которого чаще привыкли видеть с клюшкой на льду ("Норникель" оддерживает развитие хоккейного спорта), ещё в студенческие годы выступал за команду МГИМО по шахматам и выполнял нормы первого разряда.

"Я же не мог сразу все козыри выложить на стол. Поэтому я берёг это для нужного момента", - признался Потанин. В этом году такой момент настал: компания Потанина поддержала проведение Кубка мира по шахматам в Сочи и стала генеральным партнёром ФИДЕ по развитию детских и юношеских шахмат. Вид спорта, признался бизнесмен, который ему самому нередко помогает в работе, учит дисциплине и вдумчивости.

Подобные товарищеские матчи со звёздами, конечно, нужны, уверен Владимир Потанин, но лишь для привлечения внимания. Дальше предстоит серьёзная и ответственная работа, чтобы как можно больше талантливых ребят имели возможность реализовать свои способности, а когда-нибудь участвовать и в мировых первенствах.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram