Россиянам напомнили о существенной прибавке к пенсии

Её смогут получить не все

Некоторые россияне смогут получить надбавку в размере 25% к своей пенсии. Речь идёт о жителях села, говорится в опубликованном на странице ПФР во "ВКонтакте" сообщении. Перерасчёт происходит автоматически, обращаться в отделения фонда не обязательно.

ПФР приводит условия для получения надбавки. Пенсионеру необходимо иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности, а также нигде не работать.

Что касается трудового стажа, то при подсчёте учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях. Всего в список вошли более 500 профессий.

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