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Москвичам пообещали барическую пилу и много снега

13:49
  • суббота
  • 25 декабря 2021

В регион пришёл циклон

Снегопады и метели обрушились сразу на несколько регионов, устроив жителям испытания. В Якутии в 50-градусный мороз в снежном плену оказалась колонна из 12 грузовиков, на помощь им пришли десантники-спасатели. А в Магадане лавина сошла прямо на проезжую часть.

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Зима властвует и в Центральной России. В Москве и области синоптики сегодня обещают барическую пилу и обилие снега. В столице к выходным погода резко ухудшилась. Метель началась ночью. Порывы достигали штормовых 17-ти метров в секунду.

Резкие перепады давления синоптики не просто так называют барической пилой. К полудню показания барометров рухнули на 20 единиц ниже нормы, а затем начали стремительно расти, сообщает "ТВ Центр".

Высота сугробов увеличится до 27 сантиметров. Водителей предупреждают об ухудшении видимости, а вот пешеходам такая погода нравится, ведь скоро Новый год, а у детей - каникулы.

Последствия циклона ощущают и жители Северной столицы. В Санкт-Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Сказочными точно не назовёшь погодные условия в Якутии. Там столбики термометров уже опустились ниже минус 50 градусов. Под Магаданом дорожные службы устраняют последствия разгула стихии. В районе перевала Гусакова лавина сошла на проезжую часть. Водителей просят выбирать объездные пути.

Настоящая зима пришла и на юг страны. В Сочи в снегу не ёлки, а пальмы. Впрочем, это арктическое вторжение там ненадолго. Температуры вернутся к плюсовым значениям уже к началу следующей недели.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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