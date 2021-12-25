Писатель Альберт Лиханов умер от коронавируса

Ему было 86 лет
Умер писатель Альберт Лиханов. Ему было 86 лет. Причиной смерти общественного деятеля стал коронавирус, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Общественной палаты.
Лиханов возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Широкому читателю известны его произведения "Семейные обстоятельства", "Тёплый дождь", "Никто", "Сломанная кукла" и "Голгофа".
По произведениям Лиханова сняты фильмы "Мой генерал", "Благие намерения", "Последние холода", "Команда 33" и другие.
У писателя много государственных наград, среди которых Ордена Дружбы, Почёта и Трудового Красного Знамени.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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