Писатель Альберт Лиханов умер от коронавируса

Ему было 86 лет

Умер писатель Альберт Лиханов. Ему было 86 лет. Причиной смерти общественного деятеля стал коронавирус, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Общественной палаты.

Лиханов возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Широкому читателю известны его произведения "Семейные обстоятельства", "Тёплый дождь", "Никто", "Сломанная кукла" и "Голгофа".

По произведениям Лиханова сняты фильмы "Мой генерал", "Благие намерения", "Последние холода", "Команда 33" и другие.

У писателя много государственных наград, среди которых Ордена Дружбы, Почёта и Трудового Красного Знамени.

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