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Писатель Альберт Лиханов умер от коронавируса

12:53
  • суббота
  • 25 декабря 2021

Ему было 86 лет

Умер писатель Альберт Лиханов. Ему было 86 лет. Причиной смерти общественного деятеля стал коронавирус, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Общественной палаты.

На 86-м году жизни умер писатель Владимир Войнович
Умер писатель Юрий Бондарев

Лиханов возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Широкому читателю известны его произведения "Семейные обстоятельства", "Тёплый дождь", "Никто", "Сломанная кукла" и "Голгофа".

По произведениям Лиханова сняты фильмы "Мой генерал", "Благие намерения", "Последние холода", "Команда 33"  и другие.

У писателя много государственных наград, среди которых Ордена Дружбы, Почёта и Трудового Красного Знамени.

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