В России зарегистрированы незавозные случаи "омикрона"

Об этом сообщил глава Минздрава

В России зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" внутри страны. Об этом сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы ведём мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев "омикрона", поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения штаммом "омикрон", - сказал Мурашко.

По его словам, новый штамм распространяется значительно быстрее, чем другие известные мутации коронавируса. Кроме того, дети стали болеть чаще из-за появления "омикрона".

Министр в очередной раз попросил россиян соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и другие меры профилактики. Кроме того, важно научить детей правильному поведению во время пандемии, указал Мурашко.

Штамм "омикрон" появился в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций. Большинство стран мира прекратили авиасообщение с государствами Южной Африки и ввели локдауны. Многие европейцы встретили католическое Рождество в условиях жёстких ограничений.

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