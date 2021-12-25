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Сильный снегопад вызвал транспортный коллапс в Подмосковье

16:13
  • суббота
  • 25 декабря 2021

На дорогах много аварий

Движение транспорта парализовано в двух районах Подмосковья из-за аварий с товарными поездами. Причиной транспортного коллапса называют сильный снегопад, обрушившийся на столичный регион.
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Москве выросло до 11

На переезде возле станции Подосинки столкнулись иномарка и товарный поезд. Пострадавших в ДТП нет. Движение на этом участке затруднено, сообщает "Интерфакс".

На трассе А-108 неподалёку от села Новопетровское произошло ещё одно происшествие с товарным поездом. Там полностью было закрыто движение транспорта из-за состава, вставшего на переезде по техническим причинам.

Сложные погодные условия стали причиной многочисленных аварий на дорогах региона. Больше всего ДТП произошло на трассе М-5.

МЧС и дорожные службы заранее предупреждали водителей о сильном снегопаде, гололедице и штормовом ветре. Такие погодные условия в столичном регионе сохранятся до 26 декабря.

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