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Вучич обсудил с Путиным поставки газа этой зимой

14:33
  • суббота
  • 25 декабря 2021

Лидеры двух стран поговорили по телефону

Владимир Путин и Александр Вучич по телефону обсудили поставки газа. Президент Сербии позвонил российскому лидеру, чтобы поговорить о ситуации в энергетике, сложившейся в Европе и мире.

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Во время разговора Вучич также поблагодарил Путина за поставки комплексов "Корнет", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сербского президента.

В свою очередь, Путин заверил Вучича, что объёмов газа у Сербии этой зимой будет достаточно. Лидеры двух стран также говорили о возможностях по обеспечению Белграда  дополнительными объёмами газа.

24 декабря Вучич сообщал о намерении попросить о дополнительных объёмах голубого топлива у России. До этого он попросил Путина о максимально низкой цене на газ в Европе, а также выразил благодарность Москве за сохранение энергетической стабильности и безопасности Сербии.

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