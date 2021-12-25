Лепс после развода укатил на элитный курорт

Там он споёт для состоятельных туристов

Григорий Лепс после развода с женой сел в частный самолёт и улетел в Куршавель. Там любят проводить новогодние каникулы звёзды шоу-бизнеса и известные политики.

На элитном курорте в горах Франции Лепс будет не только отдыхать, он выступит со сцены для состоятельных туристов, пишет издание "СтарХит". Билеты на концерт музыканта в рамках Big Art Festival в ресторане-шале Cap Horn стоят 2 000 евро. Они все уже почти раскуплены.

Балерина Анна Шаплыкова и певец Григорий Лепс официально развелись 20 декабря. Бракоразводный процесс проходил в одном из московских судов. Иск о разводе подала супруга Лепса, прожившая с ним 20 лет.

Перед разводом Лепс сделал жене роскошный подарок: он вышел из состава учредителей фирмы "Джи Эл Джуерли", торгующей ювелирными украшениями. Жена стала единственной владелицей компании.

Пока не совсем понятно, как Лепс и его уже бывшая супруга будут делить совместную собственность - несколько объектов недвижимости стоимостью миллиард рублей и бизнес-проекты.

Помимо громкого развода на этой неделе в звёздной тусовке обсуждали и горячую новость о том, что Лепс загремел в больницу с гипертоническим кризом. Говорили о том, что артиста якобы забрали в психиатрическую клинику из-за запоя, но официальной информации на этот счёт нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram