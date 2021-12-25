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Посетителей центра соцобслуживания "Марьино" поздравили с Новым годом

15:08
  • суббота
  • 25 декабря 2021

К ним приехали Дед Мороз и Снегурочка

В столичном районе Марьино поздравили с наступающим Новым годом посетителей центра социального обслуживания. В числе организаторов акции - компании, которые производят продукты для здоровья и регулярно участвуют в благотворительных и соцпроектах на территории России.
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Праздник организовали в одном из дворов столичного района Марьино для посетителей центра социального обслуживания. Поздравить участников проекта" Московское долголетие" пришли и Дед Мороз со Снегурочкой, которые принесли детям и пенсионерам подарки и от себя, и от компании-партнёра – "Тяньши".

Директор её официального представительства Зарина Саидова отметила, что компания с радостью приняла приглашение от центра социального обслуживания в Марьино принять участие в этом мероприятии. "Это полностью совпадает с ценностями и философией нашего бренда - дарить добро и благо людям", - сказала Саидова.

Дарили не только подарки. Зажигали бенгальские огни, водили хороводы. И угощали всех гостей ароматным чаем от Деда Мороза и Снегурочки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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