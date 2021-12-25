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Извержение вулкана на Канарах прекратилось спустя три месяца

18:13
  • суббота
  • 25 декабря 2021

Но всё может повториться

Вулкан на канарском острове Пальма прекратил извержение спустя три месяца. За это время остров сильно изменился – его залило тоннами лавы, которая постепенно застывает. Потоки лавы достигли Атлантического океана, изменив географическую структуру острова.
На Канарах проснулся древний вулкан: идёт эвакуация

Видимая активность вулкана Кумбре-Вьеха прекратилась в середине декабря, но под землёй ещё шли неуправляемые процессы. Специалисты провели исследование и убедились, что извержение не возобновится, сообщает агентство Efe.

Мощное извержение вулкана на Канарах началось 19 сентября. Через несколько дней потоки раскалённой лавы достигли жилых домов. Часть населения пришлось эвакуировать, полностью опустели четыре населённых пункта.

Пальма – второй остров среди Канарских островов по вулканической активности. Первое упоминание об извержении на нём относится к 1470 году, последний раз вулкан проявлял активность в 1971 году.

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