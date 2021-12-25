В Томске второй раз за неделю загорелся магазин "Лента"

И снова поджог

В Томске произошёл второй за неделю пожар в гипермаркете торговой сети "Лента". В отделе пиротехники начали взрываться петарды и фейерверки.

Оперативно потушить возгорание помогли сами посетители. Из здания эвакуировали больше 600 покупателей и персонал. Многие выбегали в панике. Никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Как сообщили в компании, камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога.

Напомним, 21 декабря также в результате поджога магазин этой же сети сгорел полностью.

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