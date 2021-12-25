Собянин рассказал о привлечении горожан к обсуждению программы "Мой район"

Опросы будут проводить на портале "Активный гражданин"

Сергей Собянин пообещал привлекать москвичей к обсуждению программы "Мой район". Реализуя этот проект город приводит в порядок общественные пространства.

"Нам важно, чтобы у всех жителей столицы были комфортные условия для работы, учёбы, отдыха и спорта. На 2022 год у нас большие планы по благоустройству. При разработке новых проектов продолжим ориентироваться на запросы горожан", - написал у себя "ВКонтакте" мэр Москвы.

Собирать мнения москвичей власти будут традиционным и хорошо зарекомендовавшим себя способом – на площадке "Активный гражданин".

Программа мэра Москвы "Мой район" предусматривает формирование равных условий развития районов города. Программа уникальна для каждого района и учитывает его особенности и традиции.

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