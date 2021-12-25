Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере обороны

Лидеры двух стран поговорили по телефону

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону программу предстоящего визита в Санкт-Петербург. Там в конце месяца по инициативе российского лидера пройдёт неформальный саммит СНГ.

В сегодняшнем разговоре президенты двух стран также говорили о сотрудничестве в оборонной сфере, сообщает белорусский Telegram-канал "Пул Первого".

28-29 декабря Лукашенко намерен посетить Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. Также планируется двустороння встреча с Владимиром Путиным. Не исключено, что речь на ней пойдёт о дальнейшей интеграции России и Белоруссии.

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