С тоской и надеждой: Елизавета II поздравила подданных с Рождеством

Королева верит в лучшее

Королева Великобритании Елизавета II поздравила подданных с Рождеством. Её речь была наполнена грустью и надеждой. Королева поделилась своими переживаниями после смерти супруга герцога Эдинбургского Филиппа и выразила уверенность, что разделённые пандемией люди снова смогут обрести радость живого общения.

Нынешнее Рождество Елизавета II назвала тяжёлым праздником. Она вспомнила своего супруга, которого не стало в этом году.

"На протяжении нескольких месяцев с момента смерти моего ненаглядного Филиппа меня утешали тёплые сообщения со всех уголков страны и из разных частей мира, в которых выражалась благодарность за то, что он сделал. Его восприятие своей службы, интеллектуальное любопытство и способность выжать удовольствие из любой ситуации - он был неудержим", - сказала королева.

В своей речи Елизавета II много говорила об объединении семей и ритуалах, которые способствуют этому.

Будь то пение рождественских песен, если мелодия знакома, или украшение ёлки, получение и вручение подарков и просмотр фильмов, концовка которых нам известна. Неудивительно, что семьи так часто чтят свои рождественские ритуалы.

В конце поздравления королева выразила надежду, что отмечаемый ею в следующем году платиновый юбилей пребывания на троне станет возможностью для всех людей разделить чувство общности друг с другом.

Елизавете II 95 лет, она на троне с 1952 года. В этом году, 9 апреля в возрасте 99 лет умер её супруг - герцог Эдинбургский Филипп.

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