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Минздрав разъяснил информацию о заражённых "омикроном" в России

19:20
  • суббота
  • 25 декабря 2021

Все случаи завозные

Все выявленные в России случаи заболевания "омикроном" являются завозными. Об этом заявила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Ранее в СМИ появилась информация о случаях заражения штаммом "омикрон" внутри страны со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко. Слова министра были неверно интерпретированы, отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон". Известно, что болезнь протекает легко.

Штамм "омикрон" появился в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций. Большинство стран мира прекратили авиасообщение с государствами Южной Африки и ввели локдауны.

Многие европейцы встретили католическое Рождество в условиях жёстких ограничений. В Британии новый штамм стал доминирующим, на этой неделе в стране регистрируется рекордное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом.

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