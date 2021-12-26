"Газпром" ответил на голословные обвинения из Европы

Компания выполняет свои обязательства

Обвинения в адрес "Газпрома" о недостаточных поставках топлива на рынок Европы беспочвенны и не соответствуют действительности. А проще говоря, являются враньём и ложью. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

По его словам, в этом году "Газпром" поставил только в Германию по контракту 50,2 миллиарда кубометров топлива. Это более чем на 5% больше, чем в 2020 году.

Куприянов посоветовал Западной Европе не обвинять компанию, полностью выполняющую свои обязательства перед партнёрами, в собственных проблемах, сообщает "ТВ Центр".

"Лучше посмотреться в зеркало. А "Газпром" и раньше, и сейчас готов поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. И цена этих поставок существенно ниже, чем на споте", - заявил Куприянов.

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