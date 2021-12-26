ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Газпром" ответил на голословные обвинения из Европы

10:02
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

Компания выполняет свои обязательства

Обвинения в адрес "Газпрома" о недостаточных поставках топлива на рынок Европы беспочвенны и не соответствуют действительности. А проще говоря, являются враньём и ложью. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию

По его словам, в этом году "Газпром" поставил только в Германию по контракту 50,2 миллиарда кубометров топлива. Это более чем на 5% больше, чем в 2020 году.

Куприянов посоветовал Западной Европе не обвинять компанию, полностью выполняющую свои обязательства перед партнёрами, в собственных проблемах, сообщает "ТВ Центр".

"Лучше посмотреться в зеркало. А "Газпром" и раньше, и сейчас готов поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. И цена этих поставок существенно ниже, чем на споте", - заявил Куприянов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Работник ПАО "Газпром нефть"
Работник ПАО "Газпром нефть"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.