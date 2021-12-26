На трассе в Мордовии столкнулись 24 машины

Причиной аварии стала сильная гололедица

Циклоны продолжают бушевать в разных регионах России. Из-за метели в Ульяновской области без света остались более 16 тысяч человек. Аварийные бригады спешно приступили к восстановлению линий электропередачи почти в двух десятках населённых пунктов.

В Мордовии гололедица стала причиной массового ДТП. На первом километре дороги Саранск-Ульяновск столкнулись 24 автомобиля, среди них машина пожарной службы. Пострадали четыре человека, с различными травмами они доставлены в больницу, сообщает "ТВ Центр".

Режим повышенной готовности действует на Кубани. В Крымском районе из-за наводнения, вызванного проливными дождями, пришлось эвакуировать жителей. В крае затоплены приусадебные участки и трассы. Больше всего от непогоды пострадал Новороссийск. За сутки город ушёл под воду.

Автомобили с трудом передвигаются по улицам, в некоторых местах дороги превратились в бурные потоки. Вода пришла и в дома. Ливни сопровождаются шквалистым ветром. Местные реки приблизились к критической отметке. По прогнозам синоптиков, циклон не отступит и сегодня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram