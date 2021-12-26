ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия напомнила Западу о главной теме переговоров с НАТО

10:11
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

Заявление сделала Мария Захарова

Москва не оставит тему расширения НАТО на предстоящих переговорах с Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такая реакция последовала на сообщения, которые ранее появились в США и ряде западных стран о том, что этот вопрос не заявлен в повестке.

Лавров подтвердил готовность к переговорам с НАТО в январе
Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться

Обсуждение гарантий безопасности, предложенных Россией, как ожидается, пройдет в январе будущего года. Один из основных тезисов документа -  требование отказаться от расширения Североатлантического альянса, в том числе за счёт Украины.

Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно чётко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции.

В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что диалог в рамках Совета Россия-НАТО может состояться после новогодних праздников. Однако ранее он подчеркнул, что не может быть компромисса с Москвой по Украине, а также в вопросе о праве государств НАТО защищать остальные страны альянса. В нашем МИДе подтвердили, что получили предложения из Брюсселя, сейчас они рассматриваются, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
Перехват самолетов сил НАТО
Перехват самолетов сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.