Россия напомнила Западу о главной теме переговоров с НАТО

Заявление сделала Мария Захарова

Москва не оставит тему расширения НАТО на предстоящих переговорах с Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такая реакция последовала на сообщения, которые ранее появились в США и ряде западных стран о том, что этот вопрос не заявлен в повестке.

Обсуждение гарантий безопасности, предложенных Россией, как ожидается, пройдет в январе будущего года. Один из основных тезисов документа - требование отказаться от расширения Североатлантического альянса, в том числе за счёт Украины.

Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно чётко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции.

В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что диалог в рамках Совета Россия-НАТО может состояться после новогодних праздников. Однако ранее он подчеркнул, что не может быть компромисса с Москвой по Украине, а также в вопросе о праве государств НАТО защищать остальные страны альянса. В нашем МИДе подтвердили, что получили предложения из Брюсселя, сейчас они рассматриваются, сообщает "ТВ Центр".

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