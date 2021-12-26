В США заговорили о превентивных санкциях против России

Москву снова обвиняют в подготовке атаки на Украину

В США прозвучало предложение ввести новые санкции против России, не дожидаюсь новых действий Кремля на Украине. Вашингтон с уверенностью, не основанной на реальных данных, утверждает, что Москва готовит вторжение на Украину. Поэтому всё чаще за океаном звучат заявления о том, что Россию надо наказать.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал немедленно ввести санкции против России. Он полагает, что Западу необходимо поменять свою политику - вводить санкции не после определенных действий России, а превентивно. Об этом Волкер написал в своей статье для Центра анализа европейской политики.

"Текущая политика Запада заключается в том, что, если Россия ухудшает ситуацию, тогда, и только после этого Запад вводит новые санкции. Теперь необходимо изменить эту динамику - Запад должен ввести новые санкции сейчас и пойти на снятие этих санкций только если Россия откажется от военной эскалации", - полагает дипломат.

Миф о российской агрессии против Украины начали раздувать на Западе около двух месяцев назад. Сначала об этом писала пресса, потом стали звучать обвинения со стороны политиков. Россия не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а все передвижения войск по территории страны – внутренне дело государства.

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