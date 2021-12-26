Британский фрегат начал слежку за российскими кораблями в Северном море

Английские военные хотят прослушивать подводные лодки

Фрегат ВМС Великобритании начал слежку за российскими кораблями в Северном море, сообщает издание Тhe Daily Telegraph.

Westminster сейчас находится рядом с Шетландскими островами в состоянии повышенной боеготовности, поскольку в ближайшие дни якобы ожидается возвращение нескольких российских кораблей на базу в Североморске.

Отмечается, что фрегат в случае необходимости будет использовать систему гидрофонов для прослушивания наших подводных лодок, сообщает "ТВ Центр".

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