Британский фрегат начал слежку за российскими кораблями в Северном море

Английские военные хотят прослушивать подводные лодки
Фрегат ВМС Великобритании начал слежку за российскими кораблями в Северном море, сообщает издание Тhe Daily Telegraph.
Westminster сейчас находится рядом с Шетландскими островами в состоянии повышенной боеготовности, поскольку в ближайшие дни якобы ожидается возвращение нескольких российских кораблей на базу в Североморске.
Отмечается, что фрегат в случае необходимости будет использовать систему гидрофонов для прослушивания наших подводных лодок, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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