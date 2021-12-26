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На орбиту выведен крупнейший в мире космический телескоп

11:14
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

James Webb собирали четверть века

Специалисты NASA начали получать телеметрические данные с телескопа James Webb. Уникальный аппарат накануне был отправлен в космос французской ракетой-носителем. Новый телескоп должен заменить на орбите обсерваторию Hubble. С успешным запуском космического долгостроя коллег поздравили в "Роскосмосе" и пожелали удачи в прибытии к пункту назначения.
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Телескоп James Webb стоит 10 миллиардов долларов и создавался четверть века. Под аплодисменты в Центре управления полётами он уплывает навстречу неизвестности. Только через месяц он займет орбиту в полутора миллионах километров от Земли.

Новый телескоп обладает революционной чувствительностью. Настолько, что на расстоянии как от Земли до Луны способен уловить тепловое излучение от пчелы, сообщает "ТВ Центр".

Учёные надеются, что James Webb раскроет тайны появления галактик, заглянув в далёкое прошлое Вселенной. Новейший спектрометр может найти в космосе и двойников Земли со своей формой жизни в миллиардах световых лет от нас.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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