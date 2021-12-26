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Более 30 машин попали в снежный плен в Башкирии

12:07
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

На помощь водителям выдвинулись спасатели

Мощное снежное вторжение в Приволжских регионах. Самарская и Саратовская области, Оренбуржье во власти штормового ветра. Из-за метели большой участок трассы М-5 временно закрыт для транспорта, в Башкирии - несколько десятков машин застряли в сугробах.
На трассе в Мордовии столкнулись 24 машины

Совсем иная картина складывается в Краснодарском крае, где после обильных снегопадов - оттепель и ливни. Выпавший снег растаял, на улицах - бурные потоки. Свою лепту внесли и проливные дожди. Улицы Новороссийска и Анапы ушли под воду, сообщает "ТВ Центр".

В Новороссийске развернуты эвакуационные пункты. Там уже нашли спасение жители Абрау-Дюрсо. В городах налажено круглосуточное дежурство экстренных служб. Из-за осадков вероятность ЧС сохраняется в девяти кубанских городах.

В Приволжье на федеральной трассе М5 "Урал" из-за плохой видимости и порывистого ветра водителям приходилось глушить моторы и стоять на аварийке. В итоге незапланированная пробка растянулась на 40 километров.  

Видимость не превышала пятисот метров, а порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Вместе со специалистами поисково-спасательной службы Самарской области к месту выдвинулась спецтехника и мобильные пункты обогрева.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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