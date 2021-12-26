Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро

Москву считают виновной в ущербе от импортозамещения

Заседание совета Россия - НАТО может состояться 12 января. Такую дату предложил генсек альянса Йенс Столтенберг. Ранее в Москве заявляли, что готовы к диалогу с западными партнёрами по гарантиям безопасности и ситуации вокруг Украины.

Однако Европейский Союз продолжает нагнетать напряжённость. Брюссель потребовал от нашей страны почти 300 миллиардов евро за ущерб от импортозамещения, словно забыв, что причиной отказа от иностранных товаров стали введённые Западом санкции.

Назревающий спор между ЕС и Россией может оказаться крупнейшим в истории, которые когда-либо рассматривала Всемирная торговая организация. По крайней мере, по сумме претензий – 290 миллиардов евро. Именно столько якобы недополучили европейские компании в 2019 году из-за нашей политики импортозамещения, сообщает "ТВ Центр".

Импортируемые товары или услуги иностранных организаций рассматриваются менее благоприятно на этапе оценки. Это приводит к дискриминации в отношении предложений с импортными товарами или услугами.

Немало вопросов у Европы и к российским национальным квотам. Текстиль, транспорт, медицинское оборудование – при закупке подобного рода товаров предпочтение всегда отдаётся отечественной продукции. Лишь 10% объёмов допустимо приобретать у зарубежных поставщиков. В Евросоюзе, равно как и в США, усмотрели в таких ограничениях нарушение норм ВТО. При том что сами западные партнёры, объясняют эксперты, придерживаются порой ещё более жёсткой политики импортозамещения.

Первыми о новых санкциях в отношении Москвы и мнимых нарушениях Россией норм ВТО заговорили в США. Уже тогда в нашем МИДе выразили по этому поводу недоумение.

Доказать, что Россия ущемляет своими действиями права зарубежных поставщиков, уверены эксперты, будет крайне непросто. В конце концов, у Москвы есть возможность наложить вето и обжаловать решение экспертной группы ВТО. Так что разбирательство вполне может растянуться на несколько лет.

А вот насколько удастся "растянуть" оставшийся в подземных хранилищах газ – ещё один больной для Европы вопрос. Зима по сути ещё только началась, а цены на голубое топливо бьют рекорд за рекордом. Всё потому, оправдываются европейские политики, что "Газпром" якобы блокирует поставки. Хотя в компании не раз объясняли: российская сторона полностью выполняет свои обязательства.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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